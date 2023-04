Neue Karriere? Starkicker Loris Karius legt jetzt als DJ auf

Ob Loris Karius (29) sich ein zweites Standbein aufbaut? Für den Profisportler und seine Partnerin Diletta Leotta (31) bricht bald eine aufregende Zeit an. Ende März verkündeten sie stolz, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Details zu dem Nachwuchs sind derzeit noch nicht bekannt, aber der Torwart und seine Liebste genießen derzeit wohl noch ihre Zeit zu zweit. Und im Urlaub scheint Loris einem neuen Job als DJ nachzugehen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die schwangere Diletta fleißig Schnappschüsse ihres Liebesurlaubes mit Loris. Das Paar genießt gerade seine Zweisamkeit auf der italienischen Insel Sizilien. Und dort scheinen die beiden nun auch eine kleine Party besucht zu haben, bei der der 29-Jährige offenbar ein neues Hobby entdeckt hat: Er darf nämlich als DJ auflegen. In ihrer Story zeigt die werdende Mama Loris hinter dem Mischpult. "DJ is in da house", scherzt sie. Ob Loris den Fußballplatz jetzt gegen die Tanzfläche austauscht? Zumindest scheint ihm sein Job als DJ Spaß zu machen.

Noch ist von Dilettas Babybauch allerdings nicht viel zu sehen. Vor ihrer Reise war die Sportjournalistin noch ihrem Beruf nachgegangen. Und dabei hatten Fotografen einen Blick auf ihren Mini-Babybauch werfen können. Während eines Fußballspiels hatte sie Interviews geführt und die noch sehr kleine Kugel war in ein enges Outfit gehüllt. Durch den Stoff war der wachsende Bauch schon leicht zu erkennen.

Anzeige

Instagram / loriskarius Loris Karius und Diletta Leotta, April 2023

Anzeige

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta im April 2023

Anzeige

Getty Images Diletta Leotta bei einem Fußballspiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de