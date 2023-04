Diletta Leotta zeigt ihren Mini-Babybauch bei der Arbeit!

Langsam kann Diletta Leotta (31) es nicht mehr verstecken! Vor wenigen Wochen hatten die italienische Sportmoderatorin und ihr Partner Loris Karius (29) süße Neuigkeiten bekannt gegeben: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Im Netz hatte die Beauty den Fans ihren Bauch, in dem ihr kleines Wunder heranwächst, bereits stolz präsentiert. Nun hat die werdende Mama ihre süße Mini-Kugel auch während ihres Jobs in Szene gesetzt!

Wie Aufnahmen zeigen, die The Sun vorliegen, hatte die 31-Jährige am vergangenen Sonntag wieder für Dazn am Rande eines Fußballspieles Stimmen eingefangen. Süßes Detail: Mit ihrem engen Outfit betonte Diletta ihren wachsenden Babybauch gekonnt. Zu einem grauen Oberteil kombinierte die Influencerin einen eng anliegenden Maxirock mit hohem Schlitz – mit einer lässigen Leder-Bomberjacke und coolen Boots rundete sie ihren Look ab.

Vor den Baby-News hatte die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen immer wieder heftig gebrodelt. Beispielsweise hatte Diletta auf TikTok ein Video geteilt, in dem eine verdächtige Wölbung unter ihrem Kleid zu sehen war. Erste Details zu ihrer Schwangerschaft behält sie aktuell noch für sich.

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta, Sportmoderatorin

Instagram / dilettaleotta Loris Karius mit seiner Freundin Diletta Leotta

TikTok / dilettaleotta Diletta Leotta im Februar 2023

