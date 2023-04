So süß gratulieren die Kardashians True (5) zum Geburtstag!

True Thompson (5) wird mit Glückwünschen überhäuft! Seit 2018 gehört der kleine Lockenkopf zum berühmten Kardashian-Jenner-Clan: Sie ist die erste Tochter von Khloé Kardashian (38) und ihrem On-Off-Lover Tristan Thompson (32) und der ganze Stolz des Ex-Paars. Am Mittwoch feierte der Wirbelwind einen besonderen Tag: True wurde schon fünf Jahre alt und ihre Familie gratulierte dem Geburtstagskind zu diesem Anlass im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil postete ihre Oma Kris Jenner (67) gleich mehrere Schnappschüsse ihrer Enkelin. Zu den Aufnahmen schrieb die Unternehmerin: "Du bist so ein wunderschönes Licht mit deinem hypnotisierenden Lächeln und deiner sprudelnden Persönlichkeit, die unsere Herzen erobert und jeden Raum zum Leuchten bringt!" Und auch Trues Tante Kim Kardashian (42) ließ sich zu einigen Fotos, die die Kleine mit ihren Cousinen zeigt, zu süßen Worten hinreißen: "Du bist so besonders und so ein süßes Mädchen. Tante Kiki liebt dich so sehr!"

Und Trues Eltern? Die waren an diesem Tag wohl besonders emotional. Mama Khloé teilte im Netz eine kleine Zeitreise an Fotos – von der Schwangerschaft bis heute. "True hat mein Leben so sehr verändert, ich kann es kaum in Worte fassen. True, ich liebe dich über alle Maßen!", schrieb die zweifache Mutter zudem.

Anzeige

Instagram / krisjenner True Thompson

Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago West, True Thompson und Dream Kardashian

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2023

Anzeige

Was haltet ihr von den überschwänglichen Glückwünschen? Wirklich süß! Mir ist das zu übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de