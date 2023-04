Tour-Vorbereitung: Darum stritten sich die Kaulitz-Twins!

Sie sind ein Herz und eine Seele – eigentlich! Bill (33) und Tom Kaulitz (33) können ohne einander gar nicht leben, wie sie schon oft zu verstehen gaben. Als Zwillinge verbindet sie ein ganz besonderes Band und auch Toms Gattin Heidi Klum (49) musste schnell einsehen: Die beiden gibt es nur im Doppelpack. Doch so harmonisch die Stimmung im Normalfall auch ist, kann es auch durchaus mal krachen. Während ihrer Tour-Vorbereitungen kam es nun zum Streit zwischen Bill und Tom!

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichten die Tokio Hotel-Stars, wie es zu dem Zwist kam. Tom meint: "Wir waren beide etwas gestresst und hatten beide viel auf dem Plan. Ich habe die Tour vorbereitet". Er habe dann seinen Bruder gefragt, ob er auch helfen wolle, was dieser dann allen Anschein nach auch tat. "Du hast mich dann während den Vorbereitungen mit anderen Sachen von meiner Kreativität abgelenkt", äußert Tom, doch Bill kontert: "Als ob das kreative Dinge sind, die du da gemacht hast."

Die beiden stellen fest, dass sie sich nach langer Zeit das erste Mal wieder gestritten hatten. Das sollte während ihrer "Beyond The World"-Tour, die sie mit ihrer Band Tokio Hotel auch in einige deutsche Städte führen wird, wohl besser nicht passieren. Doch sobald die Twins die Bühne betreten, besteht keine Gefahr, scheinen sie sich sicher.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im Jahr 2017

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

