"Wolke sieben": Hilary Swank nach Entbindung überglücklich

Hilary Swank (48) könnte zufriedener kaum sein. Die Schauspielerin hatte ihrem Liebsten, dem Unternehmer Philip Schneider, 2018 das Jawort gegeben. Im vergangenen Oktober verkündete die "P.S. Ich liebe Dich"-Darstellerin, dass sie Zwillinge erwarten. Seitdem zeigte die werdende Mama ihre große Kugel auch oft stolz im Netz. Vor wenigen Tagen erblickten die Kleinen dann das Licht der Welt – und Hilary kann ihr Glück kaum fassen!

Eine Quelle berichtete gegenüber Us Weekly: "Hilary schwebt im Moment buchstäblich auf Wolke sieben und könnte nicht glücklicher sein, jetzt, da ihre Babys endlich da sind." Außerdem sei die 48-Jährige nun noch mehr verliebt in ihren Philip. Dieser sei eine riesige Unterstützung. "Sie kann es kaum erwarten, das nächste Kapitel mit ihrer Familie zu beginnen. Sie fühlt sich über alle Maßen gesegnet, dass sie alles bekommen hat, was sie jemals wollte", fügte der Insider hinzu.

Bereits vor der Geburt hatte ein Informant dem Medium erklärt, wie sehr die Hollywood-Bekanntheit sich darauf freue, Mama zu sein: "Sie kann es kaum erwarten, Kinder zu haben und sie hat sich schon eine Weile Kinder gewünscht." Bisher habe Hilary sich auf andere Dinge konzentriert: "Ihre Karriere kam ihr in der Vergangenheit in den Weg, aber jetzt fühlt sie sich bereit dazu, sich darauf zu fokussieren, eine Mutter zu sein."

Anzeige

Instagram / hilaryswank Hilary Swank, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider, Januar 2023

Anzeige

Instagram / hilaryswank Hilary Swank im Dezember 2022

Anzeige

Glaubt ihr, Hilary wird bald noch mehr über ihre Babys preisgeben? Ja, ich denke schon! Nee, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de