Bald Zwillingsmama: Hilary Swank ist schon voller Vorfreude!

Hilary Swank (48) kann es kaum erwarten, Mama zu werden! Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin voller Freude bekannt gegeben, dass sie und ihr Mann Philip Schneider ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch das Paar darf sich nicht nur über ein Kind freuen – die "Million Dollar Baby"-Darstellerin erwartet sogar Zwillinge! Schon in wenigen Wochen soll die Geburt bevorstehen. Wie ein Insider jetzt verriet, sei Hilary schon voller Vorfreude!

"Sie kann es kaum erwarten, Kinder zu haben und sie hat sich schon eine Weile Kinder gewünscht", plauderte jetzt ein Insider im Interview mit Us Weekly aus. Doch warum hat sich die 48-Jährige erst jetzt dazu entschieden, ihre Familienplanung in Angriff zu nehmen? "Ihre Karriere kam ihr in der Vergangenheit in den Weg, aber jetzt fühlt sie sich bereit dazu, sich darauf zu fokussieren, eine Mutter zu sein", erklärt die Quelle. Daher könne Hilary es kaum erwarten, ihre Kids auf der Welt begrüßen zu dürfen.

Schon im Dezember hatte die werdende Mama ihre Freude über ihre Schwangerschaft im Netz zum Ausdruck gebracht. An Weihnachten hatte Hilary auf Instagram einen süßen Schnappschuss von sich mit ihrer Babykugel vor dem Weihnachtsbaum gepostet. "Wir könnten uns kein schöneres Wunder wünschen. Wir sind so dankbar für diese beiden Geschenke des Lebens", hatte sie geschwärmt.

Hilary Swank, Februar 2023

Hilary Swank im Oktober 2022

Hilary Swank im Dezember 2022

