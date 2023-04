Zum zweiten Mal: Rod Stewart und Penny erneuern Ehegelübde

Sie trauen sich wohl noch mal! Musiklegende Rod Stewart (78) ist schon seit 1999 mit Penny Lancaster (52) liiert. Die beiden hatten sich 2007 das Jawort gegeben. Zehn Jahre später erneuerten die Eltern von zwei Kids ihr Ehegelübde in einer romantischen Zeremonie in ihrem Garten. Aber auch nach mehr als 24 Jahren scheinen Rod und Penny noch so verliebt wie eh und je. Deshalb erneuern sie ihr Eheversprechen ein zweites Mal!

Wie ein Familienfreund gegenüber Woman's Day verrät, plant der 78-Jährige schon seit Jahren, das Ehegelübde zu wiederholen, aber durch die Pandemie sei es zu Verzögerungen gekommen. Derzeit tourt der Sänger durch Australien – der Moment sei perfekt dafür. "Jetzt können sie es nicht mehr abwarten und nutzen diese Chance, um hier etwas Besonderes zu machen", meint der Insider und fügt abschließend hinzu: "Penny hat Rod zu einem sehr glücklichen Mann gemacht und er kann es kaum erwarten, ihren Bund fürs Leben zu feiern."

Während seiner Tour durch Australien und Neuseeland hat Rod offenbar ganz schön viel zu feiern. Kürzlich zelebrierte er einen Gewinn seiner Lieblingsmannschaft und das Ende seiner Tour mit einem Tattoo! In der neuseeländischen Stadt Auckland ließ er sich das Logo des schottischen Fußballvereins Glasgow Celtics tätowieren und präsentierte das Ergebnis stolz im Netz.

Anzeige

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart im September 2021 in London

Anzeige

Getty Images Rod Stewart im Juli 2022

Anzeige

Instagram / sirrodstewart Rod Stewart beim Tätowierer im Spril 2023

Anzeige



