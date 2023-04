13 Frauen werfen Gérard Depardieu sexuelle Übergriffe vor!

Mehrere Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen Gérard Depardieu (74)! Der Schauspieler zählt schon seit einigen Jahrzehnten zu den größten Filmstars Frankreichs. Besonders mit seiner Rolle als Obelix in den Realverfilmungen der Asterix-Filme hatte er sich einen Namen im Filmbusiness machen können. 2018 wurde der damals 69-Jährige von einer seiner Schauspiel-Kolleginnen jedoch wegen mehrfacher Vergewaltigungen angezeigt. Jetzt werden Gérard erneut sexuelle Übergriffe vorgeworfen!

Gleich 13 Frauen behaupten nun, dass der Obelix-Darsteller sie sexuell angefasst oder verbal belästigt haben soll, wie Médiapart berichtet. Laut dem französischen Onlineportal erzählen die Betroffenen "von einer Hand in ihrem Höschen, in ihrem Schritt, an ihrem Po oder ihrer Brust". Außerdem soll sich Gérard gegenüber den Frauen obszön geäußert und aufdringlich gegrunzt haben. Nachdem sie mit Dritten darüber gesprochen hätten, seien die Beschwerden mit "Lass gut sein, ist doch nur Gérard" abgetan worden. Die Vorfälle sollen sich zwischen 2004 und 2022 ereignet haben, seien jedoch nie zur Anzeige gebracht worden.

Bereits seit 2020 ermittelt die französische Polizei gegen den 74-Jährigen wegen der Beschuldigung der Schauspielerin Charlotte Arnould. Diese warf dem Franzosen vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Dagegen hatte Gérard zwar Berufung eingelegt, doch diese wurde abgelehnt.

Getty Images Gérard Depardieu, 2017

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler

Getty Images Gérard Depardieu

