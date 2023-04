Bitte was?! Steigen Liam Payne und Tommy Fury in den Ring?

Wirft da wohl jemand bald den Hut in den Ring? Der One Direction-Star Liam Payne (29) und der britische Profiboxer Tommy Fury lassen seit einigen Tagen viel Raum für Spekulationen. Nachdem die Solokarriere des "Strip that Down"-Sängers offenbar nach hinten losging, versucht sich der 29-Jährige wohl scheinbar nun in einer anderen Branche: Steigt er nun in den Boxring und ist ready to rumble?

Vor Kurzem wurde auf Instagram ein Poster für einen scheinbar geplanten Promi-Boxkampf veröffentlicht. Ausgetragen werden soll der Kampf diesen Juni im Old Trafford Stadion von Manchester United. Liam repostete das Werbeplakat, hielt sich aber mit Details bedeckt und betitelte den Beitrag lediglich mit einem Augen-Emoji. Laut dem Newsportal The Sun machte der Songwriter immer wieder seine Leidenschaft zum Boxen deutlich: "Wenn es eine Chance für mich gibt, in den Ring zu springen und mich [...] wie ein Gladiator zu fühlen, dann bin ich dabei."

Der Instagram-Kanal von Soccer Aid für Unicef gab nun allerdings Entwarnung: kein Boxkampf, dafür ein Fußball-Match! Die Reaktionen der Fans sind dabei sehr gespalten. Einige schrieben freudig "Kapitän Payne ist zurück!" oder "Fußball-Liam zurück in Aktion!" Andere schrieben hingegen enttäuscht: "Und wir dachten, du würdest boxen...", "Schreiend, weinend, kotzend – ich dachte wirklich, dass sie kämpfen würden!"

