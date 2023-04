Darum tritt Dieter Bohlen bald kaum noch in Deutschland auf!

Lässt er seine deutschen Fans im Stich? Dieter Bohlen (69) sitzt derzeit neben Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leony in der DSDS-Jury. Doch abseits davon geht der Poptitan in den kommenden Wochen auch auf Tour. Jedoch müssen sich seine Anhänger darauf einstellen, dass der ehemalige Modern Talking-Sänger in Zukunft nicht so viele Auftritte in Deutschland plant. Warum das so ist, hat wohl einen bestimmten Grund: Deshalb gibt Dieter weniger Konzerte in Deutschland!

Via Instagram teilt der 69-Jährige mit: "Es wird jetzt verstärkt Tourneen und Auftritte im Ausland geben. Warum? Ich habe eben dieses wahnsinnige Glück, internationalen Erfolg zu haben. Es läuft im Ausland wahnsinnig gut für mich." Auch seine künftige musikalische Ausrichtung werde zunehmend internationaler, erklärt er. Dieter führt fort: "Der Grund ist ganz einfach: Zum Beispiel hatte ich in China in den letzten fünf Jahren zwei Nummer-eins-Hits! Deshalb muss ich da natürlich auch auftreten."

Aber ist das wirklich der Grund für seine weniger werdenden Deutschlandkonzerte? Es wurde berichtet, dass sein Beef mit DSDS-Jurorenkollegin Katja zur Folge gehabt habe, dass weniger Menschen interessiert an seinen Tour-Tickets waren. In Bezug darauf scheint er sich aber sicher: "Meine Tour läuft nicht schlecht – einige Konzerte sind komplett ausverkauft."

Getty Images Dieter Bohlen im Jahr 2009

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Getty Images Katja Krasavice, Musikerin

