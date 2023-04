Drake Bell wird vermisst: Seine Fans machen sich Sorgen!

Die Fans bangen um Drake Bell (36). Durch die Serie "Drake & Josh" war der Schauspieler in den 2000er-Jahren zum gefeierten Idol vieler junger Leute geworden. Doch in der jüngeren Vergangenheit war die Nickelodeon-Bekanntheit vor allem mit weniger schönen Schlagzeilen in aller Munde. 2021 stand er wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung vor Gericht. Nun wurde der US-Amerikaner auch noch als vermisst gemeldet. Und im Netz ist die Sorge groß!

Unter seinem letzten Instagram-Beitrag bringen Drakes Follower ihre Bedenken zum Ausdruck. "Der Bro ist jetzt verschwunden", stellt ein User fest. Ein anderer meint ebenfalls: "Anscheinend ist er also verschwunden?" Andere Nutzer scheinen eher verzweifelt zu sein und schreiben: "Wo bist du Drake?" und "Bruder, wo steckst du?" oder "Komm sicher nach Hause!"

Am Donnerstagnachmittag machten die beunruhigenden Nachrichten die Runde. "Er gilt als vermisst und gefährdet", bestätigte die Polizei von Daytona Beach gegenüber TMZ und fügte hinzu, dass der Musiker zuletzt in seinem BMW in der Nähe einer örtlichen High School gesichtet worden war.

Getty Images Drake Bell und Josh Peck, April 2006

Getty Images Drake Bell im September 2019

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

