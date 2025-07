Kinderstar-Abzocke: Drake Bell offenbart seine Finanzen

Drake Bell (39), bekannt aus der Nickelodeon-Serie "Drake & Josh", sprach jetzt bei "The Unplanned Podcast" über seine finanziellen Herausforderungen als ehemaliger Kinderdarsteller. Der heute 39-jährige Schauspieler offenbarte den Gastgebern Abby und Matt Howard, dass er keine Tantiemen aus den Wiederholungen der Serie oder anderen Nickelodeon-Projekten erhält. "Es gibt drei Sender, die Drake & Josh-Marathons zeigen. Netflix hat es gerade gekauft, es ist in den Top 10 bei Netflix, und ich muss schauen, wie ich diesen Monat meine Miete zahlen kann", erklärte er. Dabei kritisierte er das Zahlungssystem für Kinderdarsteller scharf: "Es sind viele böse, korrupte Leute. Das ist der einzige Grund, das ist die Antwort."

Drake erklärte, dass im Gegensatz zu Stars erfolgreicher Sitcoms wie Friends, die bis heute Millionenbeträge aus Syndikationen erhalten, Nickelodeon-Akteure oft nur ein einmaliges Honorar für ihre Arbeit bekämen. Obwohl Milliarden mit den Inhalten des Senders verdient würden, sähen die eigentlichen Stars, so Drake, von diesen Erlösen nichts. Er beschrieb die Situation als "ausbeuterisch" und erklärte laut Just Jared, dass selbst Gäste der Show mehr verdienen könnten als die Hauptdarsteller. Die Verträge seien so gestaltet, dass die Nutzungsrechte beim Unternehmen blieben: "Und zwar für immer und ewig, so steht es wörtlich im Vertrag, über Universen und Galaxien und Planeten hinweg."

Hinter den Kulissen wirft er der Branche toxische Strukturen vor, die junge Talente stark belasten. Drakes Karriere begann in jungen Jahren mit der "The Amanda Show", bevor er im Hauptcast von "Drake & Josh" landete. Zwar verschafften ihm diese Rollen große Bekanntheit, doch das finanzielle Fundament blieb offenbar schwach. Zudem war er als junger Schauspieler auch persönlich mit enormen Herausforderungen belastet. Der Musiker zeigt sich besonders besorgt über die Illusion, die viele Menschen von vermeintlich wohlhabenden Kinderstars hätten. Viele seien der Annahme: "Ich habe dich im Fernsehen gesehen, du bist reich." Heute setzt er sich dafür ein, mehr Bewusstsein für die Realität hinter dem Scheinwerferlicht zu schaffen – und gibt anderen Mut, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Getty Images Josh Peck und Drake Bell im April 2006

Getty Images Drake Bell, Schauspieler