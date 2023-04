Nach Schuldspruch und Trennung: Drake Bell vermisst gemeldet

Von Drake Bell (36) fehlt jede Spur! Durch seine beliebte Serie "Drake & Josh" wurde der Schauspieler zum gefeierten Teeniestar. Doch im Laufe der vergangenen Jahre war die Nickelodeon-Bekanntheit vor allem wegen negativer Schlagzeilen in aller Munde. 2021 kam er vor Gericht, weil er einem minderjährigen Fan unangemessene Nachrichten geschickt haben soll. Außerdem wurde zuletzt die Trennung von seiner Frau bekannt. Nun gibt es erneut Grund zur Sorge: Drake wurde als vermisst gemeldet!

Am Donnerstag gehen beunruhigende Neuigkeiten um die Welt: Drake ist nicht auffindbar! Auch die örtlichen Polizeibehörden fahnden laut TMZ bereits nach dem 36-Jährigen und bestätigen, dass eine offizielle Vermisstenmeldung eingegangen sei. "Er gilt als vermisst und gefährdet", bestätigt die Polizei von Daytona Beach gegenüber dem Magazin und fügt hinzu, dass der Musiker zuletzt in seinem BMW in der Nähe einer örtlichen High School gesichtet wurde.

Bereits inmitten der Liebeskrise zwischen ihm und seiner Frau Janet wurde bekannt, dass Drake angeblich schwerwiegende Probleme haben soll. Immerhin behauptete eine Quelle gegenüber Page Six erst vor wenigen Wochen, dass der Künstler sich mit einem Heliumballon berauscht haben soll, während sein Sohn auf dem Rücksitz saß. "Er muss sich darauf konzentrieren, gesund zu werden", lautete der gut gemeinte Rat des Insiders.

Anzeige

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Drake Bell bei einem Event in L.A. im Juli 2018

Anzeige

Instagram / drakebell Drake Bell (r.) mit seiner Frau und seinem Sohn im Disneyland, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de