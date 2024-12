Drake Bell plant ein "Drake & Josh"-Reboot mit Co-Stars

Drake Bell (38) möchte die beliebte Nickelodeon-Serie "Drake & Josh" wieder auf die Bildschirme bringen – diesmal jedoch mit einem besonderen Twist. In einem aktuellen Podcast-Interview mit "Behind the Velvet Rope" verrät der Schauspieler, dass er sich eine Neuauflage der Show zusammen mit Josh Peck (38) vorstellen könne, inspiriert von der Erfolgsserie "Lass es, Larry!". Dabei würden sie sich selbst spielen und ihren Alltag im heutigen Leben vor der Kamera meistern wollen.

Drake erklärt weiter, dass er bereits konkrete Ideen für die Umsetzung habe. "Vielleicht versuche ich, Josh mit mir zusammenzubringen und er sagt nur: 'Mann, du bist nervig, geh weg'", scherzt er im Interview. Auch andere ehemalige Rollen wie "Crazy Steve" (Jerry Trainor, 47), "Helen" (Yvette Nicole Brown) oder "Megan" (Miranda Cosgrove, 31) würde er gerne wieder dabeihaben. Angesichts der Tatsache, dass Nickelodeon in letzter Zeit einige der Hits aus den 90er- und 00er-Jahren wiederbelebt hat – darunter "Good Burger", "Zoey 101" und "iCarly" –, stehen die Chancen für eine Rückkehr von "Drake & Josh" vielleicht gar nicht schlecht.

"Drake & Josh" lief ursprünglich von 2004 bis 2007 und machte Drake und Josh zu Stars. In der Serie spielten sie Stiefbrüder, die nach der Heirat ihrer Eltern zusammenleben und dabei alle möglichen Abenteuer erleben – nicht zuletzt wegen ihrer schelmischen jüngeren Schwester Megan. Abseits der Kameras verbindet die beiden eine langjährige Freundschaft, auch wenn es in der Vergangenheit Gerüchte über Spannungen gab. Fans hoffen schon lange auf ein Wiedersehen der Kult-Charaktere. Drake äußerte bereits mehrmals den Wunsch, gemeinsam mit Josh an einem besonderen Projekt zu arbeiten: "Es wäre interessanter, etwas Überraschendes und Anderes zu machen."

Drake Bell und Josh Peck

Nancy Sullivan, Miranda Cosgrove, Josh Peck, Drake Bell und Jonathan Goldstein 2006

