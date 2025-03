Josh Peck und Drake Bell nach "Quiet on Set"-Doku vereint

Drake Bell (38) und Josh Peck (38) sprachen in einer neuen Folge des Podcasts "Good Guys" erstmals offen über die dunklen Kapitel ihrer Vergangenheit und die Distanz, die sich zwischen ihnen aufgebaut hatte. Besonders im Fokus steht dabei die 2024 veröffentlichte Dokumentation "Ruhe am Set: Die dunkle Seite des Kinderfernsehens", in der Drake seine Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch durch den damaligen Nickelodeon-Coach Brian Peck offenlegte. Während der Aufnahmen erzählte der Schauspieler, wie schwierig es war, am Set gleichzeitig einen sicheren Ort zu finden und seinem Peiniger zu begegnen. "Das war das einzige Mal, dass ich mich wirklich wohlgefühlt habe, aber er war immer da", berichtete Drake emotional. Josh erklärte, er habe damals im Teenageralter die Tragweite der Situation nicht geahnt, doch die Dokumentation habe ihm später die Augen geöffnet.

Die beiden ehemaligen "Drake & Josh"-Stars sprachen im Podcast auch über ihre komplizierte Freundschaft. Drake erinnerte sich daran, wie sie früher unzertrennlich waren, bis ihre individuellen Probleme sie auseinanderbrachten. Josh gestand, dass er sich lange schuldig fühlte, nicht genug für seinen Kollegen da gewesen zu sein, als dieser Unterstützung am dringendsten benötigte. Öffentliche Kritik, die Josh mangelndes Engagement vorwarf, wies Drake jedoch entschieden zurück und erklärte auf TikTok: "Er hat mir privat sein Mitgefühl ausgedrückt und war für mich da." Gemeinsam reflektierten sie im Podcast darüber, wie wichtig es sei, Verletzungen zu verarbeiten und als Freunde einen neuen Weg des Austauschs zu finden.

Die Beziehung der beiden Schauspieler hat über die Jahre Höhen und Tiefen erlebt. Während der Podcast ihr erstes gemeinsames öffentliches Gespräch seit Jahrzehnten war, reflektierten sie darüber, wie eng verbunden sie in ihrer Jugend waren, sich aber später durch individuelle Herausforderungen voneinander entfernten. Drake sprach zudem offen darüber, wie der Missbrauch und die Reaktionen darauf keinen Raum für die Verarbeitung ließen, was ihn später in Alkohol- und Substanzmissbrauch trieb. Der Podcast zeigte, dass trotz der schwierigen Vergangenheit ein ehrlicher und versöhnlicher Austausch möglich war, bei dem Verständnis und Unterstützung im Mittelpunkt standen.

Getty Images Drake Bell und Josh Peck bei den Kids Choice Awards 2006

Frank Micelotta / Getty Images Drake Bell und Josh Peck bei den Kids Choice Awards 2003

