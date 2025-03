Darum war "Drake & Josh"-Cast nicht bei Josh Pecks Hochzeit

Josh Peck (38) erklärte in seinem "Good Guys"-Podcast, warum er seine Co-Stars aus der Nickelodeon-Serie "Drake & Josh" nicht zu seiner Hochzeit im Jahr 2017 einlud. Im Gespräch mit seinem ehemaligen Kollegen Drake Bell (38) und Co-Moderator Ben Soffer sprach Josh offen darüber, dass er das Gefühl hatte, mit seiner Vergangenheit abschließen zu müssen. Von allen Beteiligten der Serie war nur Dan Schneider, der umstrittene Schöpfer der Show, anwesend – der Grund? Joshs Mutter war mit Dans Frau befreundet. "Danke, Mom", fügte er sarkastisch hinzu. Dabei betonte der Schauspieler, dass er seine Serien-Geschwister Miranda Cosgrove (31) und Drake nicht ausschließen wollte – vielmehr habe er das Kapitel hinter sich lassen wollen.

Die Hochzeit, bei der laut TMZ neben Familie und engen Freunden auch Prominente wie John Stamos (61) anwesend waren, sorgte für Aufregung. Drake Bell reagierte damals mit verärgerten Tweets, die er später löschte. In diesen äußerte der Serienstar sich, dass er von der Hochzeit überrascht gewesen sei, da er eine Einladung erwartet hatte. Josh zeigte Verständnis: "Du hast in der Welt gelebt, in der unsere Beziehung hätte sein sollen. Ich habe zu sehr in der Vergangenheit gelebt, als unsere Beziehung nicht gut war." Tatsächlich hatten sich die beiden nach dem Ende der Serie nur etwa einmal im Jahr gesehen. Mittlerweile bereut Josh seine damalige Haltung und stellte klar, dass es kein böses Blut zwischen ihm und Drake gibt. Der Musiker selbst bestätigte vor Jahren in einem Interview, dass alle Missverständnisse längst ausgeräumt seien.

Drake und Josh, die von 2004 bis 2007 die Stiefbrüder Drake Parker und Josh Nichols im Nickelodeon-Hit spielten, haben in den letzten Jahren an ihrer Beziehung gearbeitet. Während der Podcast-Aufnahme reflektierten sie, wie sich ihre Freundschaft nach dem Ende der Serie verändert hat. Drake, der sich nach schwierigen Zeiten wieder auf seine Musik konzentriert, und Josh, der als Schauspieler und Comedian arbeitet, scheinen sich wieder angenähert zu haben. Fans der Serie dürfte das freuen – schließlich galt das Duo lange Zeit als unzertrennlich, sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Getty Images Drake Bell und Josh Peck im April 2003

Getty Images Drake Bell und Josh Peck, April 2006

