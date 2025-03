Drake Bell und Josh Peck sprechen über Missbrauchs-Doku

Drake Bell (38) und Josh Peck (38), die als Co-Stars der beliebten Nickelodeon-Serie "Drake & Josh" bekannt wurden, sprechen erstmals über die Missbrauchs-Dokumentation "Ruhe am Set: Die dunkle Seite des Kinderfernsehens". In Joshs Podcast "Good Guys" enthüllt Drake, dass die Ermittlungen gegen ihren ehemaligen Dialog-Coach Brian Peck bereits während der Pause zwischen der finalen Episode von "The Amanda Show" im Jahr 2002 und den Dreharbeiten für "Drake & Josh" im darauffolgenden Jahr gelaufen seien. Als Drake für seine neue Serie an das Nickelodeon-Set zurückkehrte, war Brian noch nicht verhaftet und seine Taten ein Geheimnis – somit musste der Kinderstar weiterhin am gleichen Ort wie sein Täter arbeiten. Das habe sich für ihn angefühlt, als würde ein Monster in einem Raum sein, den er einst mit Freude betreten habe, erklärt er.

Josh erinnert sich, dass Brian damals plötzlich verschwunden sei und er ein ungutes Gefühl bekommen habe. Erst später habe er durch ein Gespräch mit Drake die ganze Wahrheit erfahren – Brian, den Drake als "wirklich schlechten Typen" bezeichnet, war verhaftet worden. Daraufhin habe Josh per Nachricht von einem Teammitglied die Bestätigung erhalten, dass Brian im Gefängnis sei und sich als Sexualstraftäter registrieren musste. Der Podcast eröffnet nicht nur diese verstörenden Einblicke, sondern zeigt auch, wie sich die beiden Schauspieler nach einem jahrelangen Zerwürfnis wieder angenähert haben. Josh habe Drake bereits im vergangenen Jahr persönlich kontaktiert, nachdem er die Doku gesehen habe. Diese Aussprache scheint ihre Freundschaft wiederbelebt zu haben.

Im Zuge der "Ruhe am Set"-Doku kamen schockierende Details über die Zustände am Set von Nickelodeon-Kinderserien ans Licht. So erzählte Drake, dass Brian ihn mit der Ausrede, sie müssten gemeinsam den Dialog üben, zu sich nach Hause einlud. Dort missbrauchte der Sprachtrainer den damals 15-Jährigen wiederholt. "Es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer, und ich war einfach gefangen. Ich hatte keinen Ausweg mehr", schilderte Drake in der Doku.

Getty Images Drake Bell und Josh Peck, April 2006

Getty Images Josh Peck und Drake Bell, einstige Nickelodeon-Stars

