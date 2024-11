Für Drake Bell war "The Masked Singer"-Teilnahme "befreiend"

Drake Bell (38), bekannt aus der beliebten Nickelodeon-Serie "Drake & Josh", hat durch seine Teilnahme an der Fox-Show The Masked Singer die Freude am Performen wiederentdeckt. Der Schauspieler wurde diese Woche in der amerikanischen Variante des beliebten Formats als "Ice King" enttarnt, nachdem er eine beeindruckende Interpretation von Miley Cyrus' (32) Hit "Midnight Sky" zum Besten gegeben hatte. In einem Interview mit People sprach Drake jetzt darüber, wie befreiend es für ihn gewesen sei, anonym auf der Bühne zu stehen und sich ganz auf die Musik zu konzentrieren: "Mit der Maskierung kann man sich komplett seiner Rolle hingeben und einfach Spaß haben." Für ihn sei die Show eine Erfahrung gewesen, die ihn an die unbeschwerten Zeiten seiner Karriere erinnere.

Nach seiner Demaskierung bedankte sich Drake herzlich bei der Produktion und den Juroren Robin Thicke (47), Ken Jeong (55) und Jenny McCarthy-Wahlberg für die Chance, Teil der Show zu sein. "Es war ein langer und schwieriger Weg. Aber aufzutreten und damit Menschen zum Lächeln zu bringen, ist der Grund, warum wir Entertainer sind", sagte er gegenüber Moderator Nick Cannon (44). In dem ausführlichen Gespräch mit People reflektierte er jetzt erneut über die Dokumentation "Quiet on Set", die im März 2024 veröffentlicht wurde. Darin sprach er erstmals offen über den sexuellen Missbrauch, den er als 15-Jähriger durch seinen Gesangslehrer erlitten habe. Drake betonte, dass die Verarbeitung solcher traumatischen Erfahrungen ein langer Prozess sei und dass es wichtig wäre, die richtigen Menschen um sich zu haben und professionelle Hilfe zu suchen.

Trotz der Herausforderungen seiner Vergangenheit zeigt sich Drake heute optimistisch und dankbar für die Unterstützung seiner Fans. Er stellte fest, dass er heute von mehr Menschen erkannt werden würde als je zuvor – sogar von jüngeren Generationen, die "Drake & Josh" erst viele Jahre nach der Erstausstrahlung entdeckten. Bei einem Konzert in Florida habe er eine rührende Begegnung mit einem kleinen Jungen erlebt, der alle seine Lieder hätte mitsingen können und stolz seine nachgestylte Frisur präsentierte. "Es ist erstaunlich zu sehen, wie unsere Serie ein Eigenleben entwickelt hat und immer noch neue Generationen begeistert", berichtete er laut People. Momentan ist Drake mit seinem neuen Album "Non-Stop Flight" auf Tour, das 25 Songs umfasst und an dem er vier Jahre gearbeitet hat.

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

