So erging es Drake Bell nach Serienende von "Drake & Josh"

Drake Bell (38), bekannt aus Serien wie "Drake & Josh" und "The Amanda Show", sprach in einem Interview mit People Magazine offen über die Herausforderungen, denen er sich nach dem Ende seiner Nickelodeon-Zeit im Jahr 2007 stellen musste. Der Schauspieler und Musiker verriet, dass er mit 21 Jahren plötzlich auf sich allein gestellt war und viele Entscheidungen ohne Unterstützung treffen musste: "Du wirst in die Welt geworfen und niemand sagt dir, was zu tun ist." Auch die Verantwortung, ein Vorbild für junge Fans zu sein, setzte ihn damals unter Druck. Heute ist Drake vor allem musikalisch aktiv und auf Tournee, um sein aktuelles Album "Non-Stop Flight" zu promoten.

Während er in den USA mit Unsicherheiten kämpfte, fand Drake 2008 in Mexiko eine völlig neue Perspektive. Dort erreichten seine Songs riesige Popularität, Arena-Konzerte mit bis zu 20.000 Besuchern wurden zur Normalität, und er erzielte Nummer-eins-Hits. Diese Erfahrung gab ihm den Antrieb, seinen Fokus vollständig auf seine Musik zu legen – eine Leidenschaft, die für ihn immer über der Schauspielerei stand. "Mit Musik kann ich kreativ sein, wann immer ich will", erklärte er. Mittlerweile ist er regelmäßig in Lateinamerika unterwegs und fühlt sich besonders in Mexiko heimisch: "Ich bin 98 Prozenz der Zeit dort. Es ist wirklich toll zu sehen, wie die Musik in anderen Regionen ankommt."

Trotz seiner musikalischen Erfolge bleibt mit Drake seiner Vergangenheit verbunden. Den Kontakt zu ehemaligen Kollegen aus der "Drake & Josh"-Zeit hält er bis heute aufrecht. So kamen etwa seine damaligen Serieneltern Jonathan Goldstein und Nancy Sullivan zu einem seiner Konzerte. Auch mit Yvette Nicole Brown, die ebenfalls eine Rolle in der Serie hatte, steht er noch in Kontakt. Die Liebe der Fans zur Serie beeindruckt ihn immer wieder aufs Neue: "Es ist unglaublich, dass selbst Kinder, die zu der Zeit noch gar nicht geboren waren, die Show zitieren." Zudem setzt er weiterhin auf Nostalgie, etwa mit einem anstehenden Event, bei dem er den Titelsong der Kultserie live performen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Anzeige Anzeige