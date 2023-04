Hochzeitsrede: So süß schwärmte Travis Barker von Kourtney

Travis Barker (47) findet unerwartet rührende Worte für Kourtney Kardashian (43)! Seit rund zwei Jahren gehen der Blink182-Schlagzeuger und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit gemeinsam durchs Leben. Im Mai vergangenen Jahres gaben sich die beiden Turteltauben dann während einer intimen Zeremonie das Jawort. In einem besonderen Hochzeits-Special zeigte der sonst so lässige Travis nun eine ganz andere Seite von sich – und wurde dabei sogar richtig emotional!

In "Till Death Do Us Part" bekommen die Fans intime Einblicke in die Hochzeit von Travis und Kourtney: In seiner Rede erinnerte sich der 47-Jährige an den Anfang seiner Liebesgeschichte mit der 43-Jährigen – die beiden waren nämlich zunächst nur Freunde, bis es dann schließlich funkte: "In meinem Herzen und meiner Seele wusste ich, dass du diejenige bist, bevor ich es realisiert hatte. [...] auch wenn ich nicht geschlafen hatte, weil ich spät im Studio war, aber ich wollte keine Chance verpassen, dich zu sehen [...]. Tief im Inneren wusste ich es immer.“

Obwohl sich Travis und Kourtney in ihrer Doku ganz privat zeigen, scheint das Format bei den Fans nicht sehr gut anzukommen. "Fünf Minuten davon und die Leute werden es ausschalten", schrieb ein User auf Instagram, während ein Weiterer wetterte: "Für jemanden, der so viel geweint und sich darüber beschwert hat, in der Show zu sein und keine Privatsphäre zu haben, tut Kourtney wirklich alles für Aufmerksamkeit."

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, November 2022

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der GQ Men of the Year Party, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de