Doku-Trailer: Kourtney Kardashian zeigt neue Hochzeitsbilder

Kourtney Kardashian (43) zeigt ihren Fans private Aufnahmen. Im Mai 2022 heiratete die Reality-Darstellerin ihre große Liebe Travis Barker (47). Damals ließen sie sich von den Kameras ihrer Show The Kardashians begleiten. Dennoch fand die Feier nur im kleinen Rahmen mit der Familie statt. Doch nun wird bald ein besonderes Special gesendet, das einmalige Einblicke liefert: Kourtneys neue Doku blickt hinter die Kulissen ihrer Hochzeit.

Die Streaming-Plattform Hulu veröffentlichte den ersten Trailer zu dem TV-Special "Til Death Do Us Part". Bereits in dem kurzen Clip sind die ersten Eindrücke der Hochzeitsfeier von Kourtney und Travis zu sehen. "Das ist unser persönliches Archivmaterial, das wir nun mit der Welt teilen", erklärt die 43-Jährige gleich zu Beginn. In den ersten Ausschnitten erinnert sich das Ehepaar an die besonderen Momente. Dass sie wirklich heiraten, realisierten die beiden aber erst bei der großen Feier in Italien: "Es fühlte sich an, als würde ich die Liebe meines Lebens heiraten. Und dann dachte ich: 'Oh Gott, ich heirate die Liebe meines Lebens'", erinnert sich Travis.

Aber nicht nur Travis fühlte die Nervosität bei der Hochzeit. Auch Kourtney offenbarte vergangenes Jahr, wie aufgeregt sie kurz vor dem großen Moment war. "Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Werde ich überleben oder werde ich ohnmächtig? Das macht mich einfach nervös", meinte sie in einer "The Kardashians"-Folge.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

