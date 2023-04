"So stolz": Bella Hadid unterstützt Ariana Grandes Statement

Bella Hadid (26) stellt sich auf Ariana Grandes (29) Seite! Die Musikerin macht derzeit Schlagzeilen, weil sie sich öffentlich gegen Bodyshaming stark macht. In den vergangenen Wochen hatten sich Kommentare zu ihrem Gewicht gehäuft, was die "Thank U, Next"-Interpretin nicht auf sich sitzen lassen wollte. Deshalb rief sie dazu auf, verständnisvoller mit seinen Mitmenschen umzugehen. Supermodel Bella kann das offenbar gut nachvollziehen – total rührend äußert sie sich jetzt zu Arianas ehrlichen Worten!

Mit ihren rund 58,5 Millionen Instagram-Fans teilt die Laufstegschönheit nun Arianas Videoclip und findet unterstützende Worte. "Es gibt immer einen Grund dafür, wie Menschen aussehen oder sich fühlen. Also versucht nachsichtig zu sein, besonders wenn ihr jemanden nicht kennt oder nicht wisst, was er durchgemacht hat", erklärt Bella. Sie sei total dankbar für das mutige Statement der Sängerin: "Ich liebe dich, Ari. Das ist so wichtig, ich bin so stolz auf dich. Es wird so vielen Menschen helfen. Ich danke dir"

In ihrem dreiminütigen TikTok-Video versicherte die zweifache Grammy-Gewinnerin ihren besorgten Fans auch, dass sie sich derzeit so gesund wie noch nie fühle – früher, mit ihrem augenscheinlich gesünderen Körper, sei das nicht so gewesen: "Ich habe viele Antidepressiva genommen und getrunken, mich schlecht ernährt und war am tiefsten Punkten meines Lebens", schildert Ariana.

Anzeige

Getty Images Bella Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ariana Grande im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de