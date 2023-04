Ariana Grande äußert sich zu Bedenken wegen ihres Gewichts!

Ariana Grande (29) bezieht Stellung! Die Sängerin wurde durch ihre Rolle in der Nickelodeon-Serie "Victorious" bekannt. Schon damals war die "Thank U, Next"-Interpretin sehr musikalisch und konnte dann mit ihrem zweiten Album internationale Erfolge feiern. Inzwischen zählt sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt und hat eine große Fangemeinde – die sich aufgrund ihres Gewichts um sie sorgen. Dazu äußert Ariana sich jetzt!

In letzter Zeit musste sie sich häufiger mit Kommentaren bezüglich ihres Gewichts auseinandersetzen. Viele ihrer Fans waren besorgt darüber, wie dünn die "Thank U, Next"-Interpretin ist. In einem TikTok-Video bezieht sie dazu Stellung: "Ich denke, wir sollten sanfter sein und uns nicht so leicht mit Kommentaren über den Körper von Menschen abfinden, egal worum es geht – auch wenn man denkt, es ist etwas Positives!" Sie wolle klarstellen, dass es viele Arten von Schönheit gebe.

Außerdem wisse man nie, was die Person gerade durchmacht. Der Körper, mit dem ihr heutiges Aussehen verglichen wird, sei die ungesündeste Version ihres Körpers gewesen. "Ich habe eine Menge Antidepressiva genommen und getrunken, mich schlecht ernährt und war am Tiefpunkt meines Lebens", macht Ariana deutlich.

Anzeige

Getty Images Ariana Grande im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Getty Images Der "Victorious"-Cast 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de