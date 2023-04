Tornado: Sam Dylan hat panische Angst im Florida-Urlaub!

Sam Dylan (32) machte eine heftige Erfahrung! Der Realitystar bewies bereits in so einigen TV-Shows seine witzige und unterhaltsame Art. Nun zeigt der Influencer sich allerdings von einer ganz anderen Seite! Der Grund dafür ist ein Tornado, in welchem der Hottie während eines Aufenthaltes in Florida gerät. "Ich zittere am ganzen Körper", äußert Sam panisch in seiner Instagram-Story und dokumentiert krasse Szenen der Überschwemmungen.

