"Ich zittere am ganzen Körper": Sam Dylan geriet in Tornado

Er hatte Todesangst! Der Realitystar Sam Dylan (32) wurde 2019 durch seine Teilnahme an der Gay-Datingshow Prince Charming bekannt. Inzwischen bewies er in weiteren Realityshows sein Entertainment-Talent und ist zu einem wahren Internetstar herangewachsen – denn im Netz begeistert er seine rund 122.000 Follower mit witzigen und schrillen Beiträgen. Jetzt zeigte sich Sam jedoch von einer anderen Seite: Im Florida-Urlaub jagte ihm ein Tornado Todesangst ein.

"Ich zittere am ganzen Körper", äußert der Influencer panisch in seiner Instagram-Story. Der Grund: Eine Tornado-Warnung im Urlaub macht ihm mächtig Angst. Nach kurzem Überlegen entscheidet er gemeinsam mit Freundin Nala, die Ferienwohnung zu verlassen. In ihrem Mietauto fahren sie durch das kniehohe Wasser. “Es geht hier um Leben und Tod", schreit Sam, während er das Naturspektakel filmt.

Glücklicherweise schaffen es die beiden unversehrt zurück zu ihrer Ferienwohnung. Sam betont, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, die Wohnung vorerst verlassen zu haben, denn die Straße ist überschwemmt. "Danke Gott, dass nichts Schlimmeres passiert ist und Nana ist einfach eine gute Autofahrerin. Ich glaube, bei mir am Steuer wäre das anders ausgegangen", äußert er.

Anzeige

Panama Pictures Sam Dylan, Influencer

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Mai 2022 in Dubai

Anzeige

privat Sam Dylan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de