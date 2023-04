Autsch: Dieter Bohlen zieht über Helene Fischers Tour her

Angriff ist die beste Verteidigung! DSDS-Urgestein und Popsänger Dieter Bohlen (69) wird bald wieder auf der Bühne zu sehen sein, doch der Kartenverkauf für seine Live-Tour scheint zu schwächeln. Noch immer herrscht gähnende Leere in den deutschen Konzerthallen und das, obwohl der Sänger "das größte Comeback aller Zeiten" angekündigt hatte. Im Netz äußerte sich Dieter jetzt zu dem Konzert-Flop und teilte dabei kurzerhand gegen Sängerin Helene Fischer (38) aus.

"Ich habe dieses wahnsinnige Glück, international Erfolg zu haben", schwärmte der Modern-Talking-Star von sich selbst auf Instagram. "Also, es läuft im Ausland wahnsinnig für mich", betonte er. Ganz im Gegenteil zu Sängerin Helene Fischer, wie er im nächsten Satz klarstellt: "Schaut euch die Helene an, die ist ein Mega-Star in Deutschland, hat zwei Millionen Hörer pro Monat, aber meine Hörer kommen eben größtenteils aus dem Ausland."

Die Fakten sprechen jedoch für sich – Helene tourt derzeit und gibt ganze 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In einigen Städten performt die Blondine sogar gleich mehrere Male. Im Gegensatz zu Dieters Liveshows sind für Helenes nur noch wenige Karten verfügbar. Alleine bei ihrem Tour-Start in Hamburg waren 12.000 Fans anwesend.

Getty Images Helene Fischer während ihres Hamburg-Konzerts im Rahmen der "Rausch"-Tour

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert in München im August 2022

Getty Images Dieter Bohlen im August 2022

