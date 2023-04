Bei "Let's Dance": Renata Lusin war ihre Fehlgeburt peinlich

Sie wollte darüber schweigen! Profitänzerin Renata Lusin (35) und ihr Ehemann Valentin Lusin (36) schwingen seit mehreren Jahren bei Let's Dance übers Parkett. Doch neben der gemeinsamen Leidenschaft fürs Tanzen verbindet die beiden außerdem der Wunsch nach einem Kind. Für diese Herzensangelegenheit sagte die hübsche Brünette sogar ihre diesjährige Teilnahme an der Tanzshow ab. Der Grund: Sie war schwanger. Doch wenig später erlitt die Tänzerin ihre dritte Fehlgeburt. Jetzt erklärte Renata, dass es ihr peinlich war, über diesen Schicksalsschlag zu sprechen.

Im Bild-Interview stellt die Tänzerin klar, dass sie die Schwangerschaft normalerweise nie so früh öffentlich gemacht hätte. Doch als der Arzt ihr Tanzverbot erteilte, wollte Renata nicht lügen. Diese Zeit sei nicht leicht für sie gewesen: "Vor allem, nachdem wir schon wussten, dass der Embryo abgegangen war und uns immer noch alle gratuliert und nach meinem Bauch gefragt haben. Da war mir meine Fehlgeburt irgendwie peinlich."

Grund für ihre Scham sei vor allem eines gewesen: "Ich will immer stark sein und nicht bedauert werden. Das fühlte sich für mich falsch an, ich will kein Opfer sein. Fehlgeburt ist passiert und ich war traurig und los – jetzt geht es weiter." Renata wolle zuversichtlich in die Zukunft schauen und den Kinderwunsch weiterhin nicht aufgeben.

