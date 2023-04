Ihre Freundin ist besorgt: Von Jasmin Tawil fehlt jede Spur

Jasmin Tawils (40) Liebste machen sich große Sorgen! Seit einiger Zeit sorgt die ehemalige GZSZ-Darstellerin für eine Menge Trubel – immerhin wurde sie zuletzt in ihrer Wahlheimat Costa Rica verhaftet und in eine psychiatrische Einrichtung gesteckt. Nachdem sie wieder auf freiem Fuß war, reiste die Ex von Adel Tawil (44) nach Deutschland. Seit einigen Tagen fehlt jedoch jede Spur von der Schauspielerin! Eine besorgte Freundin wendet sich deshalb nun an die Öffentlichkeit.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de