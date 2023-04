Im Kindesalter: Minka Kelly wurde Opfer sexueller Übergriffe

Sie hatte eine schwere Kindheit! Die amerikanische Schauspielerin Minka Kelly (42) wurde durch die NBC-Serie "Friday Night Lights" bekannt. 2010 wurde sie außerdem zur "Sexiest Woman Alive" gekürt. Doch das Leben der hübschen Brünette war nicht immer leicht, denn Minka musste die Trennung ihrer Eltern und den Tod ihrer Mutter verkraften. In ihrer Biografie berichtet die Schauspielerin jetzt offen von ihrem turbulenten Leben. Dabei gibt sie zu, als Minderjährige Opfer sexueller Übergriffe geworden zu sein.

In ihrem Buch Tell Me Everything erzählt Minka, dass sie mit nur 17 Jahren bei ihrem damaligen Freund Rudy einzog, nachdem ihre Mutter wegen eines Drogenskandals die Stadt verlassen hatte. Doch das neue Zuhause entpuppte sich als wahrer Horror, denn Rudy soll sie dazu gezwungen haben, für anzügliche Fotos zu posieren und Videos von ihr aufgenommen haben. Aus Angst, das Dach über dem Kopf zu verlieren, habe die damals Minderjährige zugestimmt.

Doch als sei das nicht genug, soll er sie zudem dazu genötigt haben, sich ein Tattoo seines Namens stechen zu lassen. "Damals wusste ich nicht, dass ich den Rest meines Lebens damit verbringen würde, meinen Liebhabern dieses Tattoo zu erklären", schreibt die Schauspielerin in ihrem Buch. Außerdem gibt sie zu: "Ich war so abhängig von diesem Mann, dass ich mich von ihm brandmarken ließ."

