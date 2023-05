Nach Trevor: Minka Kelly ist total verknallt in Dan Reynolds

Hier haben sich offenbar zwei gefunden! Schon länger gibt es Gerüchte, dass Minka Kelly (42) und Dan Reynolds (35) miteinander anbandeln. Nachdem die Schauspielerin sich im vergangenen Sommer von Trevor Noah getrennt haben soll – das Liebes-Aus wurde nie bestätigt – und der Sänger ebenfalls seit Ende 2022 nicht mehr mit seiner Frau Aja Volkman (43) zusammen ist, sollen die beiden sich miteinander getröstet haben. Ein Insider bestätigt jetzt, dass Minka total verknallt in Dan ist!

"Minka und Dan passen perfekt zusammen. Sie hatte es satt, dass Trevor so arbeitssüchtig war und Dan kommt mit jeder ihrer Launen klar. Sie fühlt sich, als hätte sie einen Aufstieg gemacht!", behauptet ein Insider gegenüber RadarOnline. An ihrem neuen Partner spreche Minka aber nicht etwa nur die Persönlichkeit an – sie sei auch besonders angetan von seinem gestählten Körper. "Minka liebt es, dass die Mädels ihrem Mann und seinem Sixpack hinterher schwärmen", betont der Informant.

Ob Minka nach Liebespleiten mit beispielsweise John Mayer (45) und Chris Evans (41) in Dan nun wohl endlich Mann fürs Leben gefunden hat? Immerhin wünscht sich die Autorin eigene Kinder – eine Hochzeit sei für sie allerdings kein Muss, wie sie in ihrem Buch "Tell Me Everything" verrät. Der Imagine Dragons-Frontman hat aus seiner zehnjährigen Ehe mit Aja bereits vier Kinder.

Anzeige

Getty Images Trevor Noah bei den Grammys 2023

Anzeige

Getty Images Minka Kelly, Model

Anzeige

Getty Images Dan Reynolds und Aja Volkman, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de