Schauspielerin Minka Kelly würde gerne einmal Mutter werden

Minka Kelly (42) würde gerne eine Familie gründen. Die Schauspielerin wurde durch zahlreiche Filme und Serien bekannt – unter anderem spielte sie in der Netflix-Serie "Titans" mit. Zuletzt veröffentlichte sie ihre Memoiren, in denen sie unter anderem über ihre schwierige Kindheit spricht und erzählt, dass sie schon als Kind mit ihrer Mutter in den Stripclub gegangen ist. Auch über ihre Zukunft philosophiert sie: Minka würde gerne eine Familie gründen.

In ihrem Buch "Tell Me Everything" gibt die US-Amerikanerin zu, dass eine Hochzeit für sie "kein Muss" sei. Doch Mutter würde Minka eines Tages schon gerne sein! "Eigene Kinder zu haben, wäre ein wunderbares Geschenk, wenn die Zeit dafür gekommen ist", erklärt sie in den Memoiren.

Aus den vergangenen Beziehungen mit ihren Ex-Freunden, zu denen etwa John Mayer (45) und Chris Evans (41) zählen, habe Minka einiges gelernt. "Die meiste Zeit offenbaren diese Beziehungen die Teile in uns, die Heilung brauchen. Man stellt das Chaos nach, das man vielleicht in seiner Kindheit erlebt hat, weil man sich an das Vertraute klammert", erklärt sie in ihrem Buch und betont, dass sie noch immer dabei sei, das zu heilen.

Anzeige

Getty Images Minka Kelly in New York City

Anzeige

Instagram / minkakelly Minka Kelly im Juni 2022

Anzeige

Instagram / minkakelly Minka Kelly im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de