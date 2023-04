Sarah Michelle Gellar gratuliert BFF Shannen zum Geburtstag!

So süß gratuliert Sarah Michelle Gellar (46) ihrer Freundin Shannen Doherty (52) zum Geburtstag! Die beiden Schauspielerinnen sind bereits seit mehreren Jahrzehnten befreundet und teilen ihre besten Momente regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen. Wie eng sie sind, beweisen die beiden besonders seit bei Shannen Krebs diagnostiziert wurde. Seither kämpft sie dagegen an und feierte am Mittwoch ihren 52. Geburtstag. Sarah gratuliert ihr dazu mit einem herzlichen Post.

"Du hast Geburtstag, Shannen. Und dir zu Ehren gibt es hier eine Diashow mit einigen der lächerlichsten Stunts", schrieb die 45-Jährige zu einer Bildreihe auf ihrem Instagram-Kanal – und versprach ihren Fans mit den Aufnahmen nicht zu viel. Auf einem der Schnappschüsse sind beiden Freundinnen zusehen, wie sie in einem aufgeblasenem blauen Ballons kreischend aufeinander zurennen. Auf einem anderen Foto präsentieren sich Shannen und Sarah in ulkiger Pose in einem übergroßen Schwimmreifen im Pool – in der Mitte von ihnen sitzt ein aufgeblasener Bulle.

Shannen ließ es sich dabei nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren. "Ich bin mir sicher, dass wir auf diesen Fotos ziemlich viel getrunken haben", schrieb sie amüsiert. Abschließend hinterließ sie ihrer Freundin noch eine wenige Liebe: "Ich liebe dich, Sarah!"

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty

Instagram / sarahmgellar Shannen Doherty und Sarah Michelle Gellar

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty

