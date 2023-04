Schon wieder dicke Luft bei Marc Terenzi und Verena Kerth?

Es flossen sogar Tränen! Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) sind seit Herbst 2022 ein Paar. Nachdem die Blondine das diesjährige Dschungelcamp hatte verlassen müssen, gab es für sie trotzdem Grund zur Freude – denn der Sänger erwartete sie am Strand und machte ihr einen Heiratsantrag. Doch kurz danach gab es wohl ordentlich Zoff – inklusive Handgreiflichkeiten und daraus resultierenden Schrammen und Veilchen. Jetzt scheinen Verena und Marc sich wieder gestritten zu haben!

Fotos, die Bild vorliegen, zeigen das Paar auf der Terrasse eines Beach Klubs auf Mallorca. Dort ist es angeblich zu einem Streit gekommen – beide hätten wild gestikuliert, immer wieder hätte einer den Tisch verlassen, sei aber wieder zurückgekommen. Irgendwann seien bei Verena sogar Tränen über die Wangen gekullert, die sie mit einem Taschentuch trocknete.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Öffentlichkeit von dem Beef der beiden mitbekommt. Joel de Tombe, Marcs ehemaliger Bandkollege, hatte einmal im Hotel im Nebenzimmer des verlobten Paares gelebt. Dort war er Zeuge einer lautstarken Streiterei geworden: "Es klang nach Mord und Totschlag und dementsprechend war am nächsten Morgen auch seine Verfassung. Ich selbst konnte kein Auge zu machen, da der Terror bis sieben Uhr morgens ging." Am nächsten Tag habe Marc das Zimmer mit einem blauen Fleck am Auge verlassen.

Marc Terenzi und Verena Kerth

Verena Krth, "Dschungelcamp"-Kandidatin 2023

Marc Terenzi, Musiker

