Erneut blaues Auge: Gibt es Zoff bei Verena Kerth und Marc?

Die Gerüchteküche wird erneut zum Brodeln gebracht! Gerade einmal frisch verlobt, sorgten Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) für jede Menge Aufmerksamkeit: Nach dem Auszug der Radiomoderatorin aus dem Dschungelcamp soll es zwischen ihr und ihrem Liebsten im Hotel ziemlich gekracht haben. So zeigten sich die beiden mit Schrammen und Veilchen am nächsten Tag und erweckten dadurch den Eindruck, als ob es zu Handgreiflichkeiten zwischen ihnen gekommen ist. Nun trägt Marc wieder ein blaues Auge zur Schau, was erneut seine Beziehung mit Verena infrage stellt.

Joel de Tombe – der einstige Team-5ünf-Bandkollege von dem gebürtigen US-Amerikaner – wohnte in einem Berliner Hotel neben dem verlobten Paar. Dort habe er durch die Wände so einiges mitbekommen: eine lautstarke Auseinandersetzung! "Es klang nach Mord und Totschlag und dementsprechend war am nächsten Morgen auch seine Verfassung. Ich selbst konnte kein Auge zu machen, da der Terror bis sieben Uhr morgens ging", plauderte er nun gegenüber Bild aus. Berichten zufolge soll der "Cut My Veins"-Interpret am nächsten Tag sein Zimmer mit einem blauen Fleck unter dem Auge verlassen haben. Bisher äußerten sich weder Verena noch der Sänger dazu.

Ob Marc das Ganze mehr mitnimmt als gedacht? So habe ihn sein Freund Joel auch weitere Male total neben der Spur aufgefunden. Deshalb habe er ihn auch darum gebeten, seinen Lebensstil zu ändern – allerdings sei er damit nur auf Unverständnis bei dem 44-Jährigen gestoßen. Das und seine unentschuldigten Fehltage sollen auch zu seinem Band-Rauswurf geführt haben.

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

Instagram / joeldetombe Joel de Tombe, Musiker

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, Reality-TV-Stars

