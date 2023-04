Too much? Sarah Engels kassiert Shitstorm wegen Knutschclip

Hat Sarah Engels (30) sich hier etwa ein Eigentor geschossen? Die Musikerin ist stolze Mutter zweier Kinder und glücklich mit ihrem Ehemann Julian Engels (29) verheiratet. Mit ihm hat sie ihr Töchterchen Solea (1) bekommen. Aus der Beziehung zu Pietro Lombardi (30) stammt Sohnemann Alessio (7). Ihr Familienglück teilt die einstige DSDS-Zweite auch gerne mal im Netz. Nun hat sie es wohl aber zu weit getrieben: Ein Video, in dem Sarah mit ihrem Julian knutscht, kassiert nun viel Kritik!

Auf Instagram teilt Sarah ein Video, das von ihrer letzten Reise zu stammen scheint. Mitten im Regenwald stehen sie und ihr Julian auf einer Hängebrücke. Neben innigen Küssen bekommen die Fans auch akrobatische Hebefiguren im Regen zu sehen. Für einige User ist das zu viel. "Gott, was eine Inszenierung", meint ein Nutzer und ein anderer schreibt: "Leider etwas übertrieben." Manche scheinen sich mehr Sorgen um ihre beiden Kinder zu machen: "So extrem würde ich es nicht posten, da der Große in die Schule geht und man mit so was sehr gemobbt werden kann."

Zuletzt schien Sarah ihre Fans aber mit niedlichen Familienpics noch zu begeistern. Zum Osterfest teilte sie ein Foto, auf dem sie und Julian mit den beiden Kindern auf den Schultern in die Kamera strahlen. Ihren Fans wünschte sie ein frohes Osterfest. Die Aufnahme schien den Usern wohl nicht zu gestellt, denn die feierten den privaten Einblick.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2023

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels mit Alessio und Solea, April 2023

