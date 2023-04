"Frohe Ostern": Sarah Engels teilt ein neues Familienfoto!

Sarah Engels (30) feiert Ostern in diesem Jahr auf etwas andere Art und Weise! Die deutsche Musikerin und ihr Mann Julian Engels (29) genießen gerade eine Auszeit unter Palmen: Gemeinsam mit ihrer gemeinsamen Tochter Solea Liana (1) und Sarahs Sohn Alessio (7) – den sie mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (30) hat – reisten die beiden nach Bali. Von dort aus sendet die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin jetzt niedliche Oster-Grüße nach Deutschland: Sarah veröffentlicht ein neues Familienfoto im Netz!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt Sara diesen neuen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihren Liebsten posiert: Auf dem Pic stehen die Sängerin und ihr Mann Julian am Meer – und dabei tragen sie die zwei Kids Alessio und Solea auf den Schultern. Wie happy das Paar ist, wird bei ihrem Strahlen deutlich. "Frohe Ostern", wünscht die stolze Mama ihren Fans und gewährt einen Einblick in ihr eigenes Fest: "Wir haben unsere Ostereiersuche vorgezogen."

Erst vor wenigen Tagen hatte Sarah davon geschwärmt, wie toll sich Alessio als großer Bruder schlägt. "Die zwei sind so süß zusammen – ich bin so stolz auf meine zwei. Er ist so ein toller großer Bruder und zeigt seiner kleinen Schwester die Welt", hatte die stolze Familienmutter auf der Fotoplattform betont.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern Alessio und Solea

