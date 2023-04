450 Gramm: Harald Glööckler kauft sich zwei neue Brüste!

Harald Glööckler (57) gönnt sich ein Beauty-Make-over! Erst im Februar gab der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer das Ende seiner Ehe bekannt. Der Modezar hatte die Scheidung von Dieter Schroth (74) eingereicht. Räumlich hatten die beiden schon über ein Jahr getrennt gelebt, doch dann wurde das Liebes-Aus offiziell. Jetzt gönnt sich der Modedesigner nach der Trennung etwas Neues: Harald hat sich die Brüste machen lassen!

Dafür seien 450 Gramm Eigenfett entnommen worden: "Ich musste mir extra Fett anfuttern, ich habe also Tiramisu gegessen wie nichts Gutes", berichtet er gegenüber Bild. 8.000 Euro ließ Harald sich den neuen Look kosten. "Meine Brust sieht wieder aus, wie vor 15 Jahren. Das hätte ich mit Training allein nicht geschafft", meint er. Jetzt fühle sich alles wieder an, wie mit 39. "Die Jacketts spannen ganz schön, aber das ist ja nicht so schlimm. Jetzt weiß ich auch ziemlich genau, wie sich Damen fühlen, denen man ständig in den Ausschnitt guckt. Mir geht es gerade ganz genauso", witzelt Harald.

Dennoch schien Harald nach der Trennung noch nicht bereit für eine neue Liebe zu sein, wie er in einem älteren Interview mit dem Blatt preisgab: "Ich habe gerade gar keine Augen für andere Männer. Ich bin noch traumatisiert!" Nachdem er sich 35 Jahre lang für seinen Gatten aufgeopfert hatte, müsse er sich um sich selbst kümmern. "Ich bin emotional ausgebrannt. Ich möchte jetzt erst mal meine Freiheit", plauderte er aus.

Wehnert, Matthias Harald Glööckler im Oktober 2022 in Dresden

Getty Images Harald Glööckler, 2018

ActionPress Diether Schroth und Harald Glööckler

