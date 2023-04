Fail im großen Finale: DSDS-Bühne wird von Flitzer gestürmt

Was war da denn bei DSDS los? Am heutigen Abend findet in Köln das große Finale der beliebten Castingshow statt. Ein letztes Mal müssen sich Sem Eisinger, Lorent Berisha, Monika Gajek und Kiyan Sepehr Yousefbeik vor der Jury rund um Dieter Bohlen (69) beweisen – und um den Titel kämpfen. Doch der Showdown startete mit einem echten Fail: Nach der Eröffnung der Sendung stürmte ein Flitzer die Bühne!

Zu Beginn präsentierten die vier Finalisten gemeinsam den Journey-Hit "Don't Stop Believing". Anschließend begann Laura Wontorra (34) mit ihrer Moderation – doch wurde schnell unterbrochen. Wie aus dem Nichts ertönte auf einmal eine fremde Stimme, die in ein Mikro plauderte. Die Moderatorin wirkte irritiert, erklärte aber: "Die Aufmerksamkeit gehört hier unseren Kandidaten!" Die Zuschauer amüsierten sich köstlich. "Kommt mir das nur so vor oder haben die wahnsinnig viele Pannen?", heißt es auf Twitter.

Ob sich die Finalisten von diesem Fail aus der Ruhe bringen lassen? Als absoluter Favorit der Zuschauer gilt bereits seit einigen Wochen Sem. Der Soulsänger begeisterte bereits im Recall mit bewegenden Auftritten – und wird auch von den Promiflash-Fans gefeiert. Mit großem Abstand lag er in der aktuellsten Umfrage auf dem ersten Platz.

