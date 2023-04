Eindeutiges Ergebnis: Er soll DSDS heute Abend gewinnen!

Heute Abend ist es endlich so weit: Das große Deutschland sucht den Superstar-Finale steht an! In der vergangenen Wochen konnten sich Lorent Berisha, Monika Gajek, Kiyan Sepehr Yousefbeik und Sem Eisinger gegen ihre zahlreichen Konkurrenten durchsetzen und kämpfen nun um den begehrten Siegertitel. Aber welcher der vier Kandidaten soll die 20. DSDS-Staffel gewinnen? Die Promiflash-Leser haben einen ganz klaren Favoriten!

2.130 Leser nahmen an der Promiflash-Umfrage teil (Stand. 15. April, 15:45 Uhr) und stimmten darüber ab, wer ihrer Meinung im Finale gewinnen sollte. Dabei lag ein Gesangstalent eindeutig vorne: 1.149 Menschen und damit 53,9 Prozent wollen Sem ganz oben auf dem Siegertreppchen sehen. Auf Platz zwei landete Monika mit 487 Votes (22,9 Prozent), gefolgt von Lorent mit 273 Stimmen (12,8 Prozent). Kiyan konnte am wenigsten überzeugen – er ergatterte 221 Votes (10,4 Prozent).

Ganz egal, wer gewinnt – die vier freuen sich für den Sieger: "Wir unterstützen uns extrem. Ich finde gerade jetzt ist dieser Konkurrenzkampf abgefallen und wir genießen es einfach nur noch in vollen Zügen", hatte Monika vor wenigen Tagen im Promiflash-Interview erzählt. "Wir gönnen es uns gegenseitig", betonte sie.

RTL / Stefan Gregorowius Sem Eisinger im April 2023

RTL / Stefan Gregorowius Lorent Berisha bei DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Monika Gajek bei DSDS 2023

