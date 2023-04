Für 19 Millionen Euro: Rihanna gönnt sich Penthouse in L.A.

Sie will für ihre Familie nur das Beste! Rihanna (35) konnte infolge ihrer langjährigen Karriere als Sängerin und durch ihr "Fenty Beauty"-Imperium ihr Konto prächtig füllen. Das Geld soll wohl nicht nur ihr selbst, sondern auch ihrem kleinen Sohnemann und ihrem kommenden zweiten Kind zugutekommen. Ihnen will die "Umbrella"-Interpretin eine perfekte Kindheit bieten: Dafür kauft Rihanna kurzerhand ein Luxus-Penthouse in Los Angeles!

Wie Architectural Digest berichtet, habe das noble Apartment zuvor dem Friends-Darsteller Matthew Perry (53) gehört. Das Penthouse umfasse vier Schlafzimmer und sechs Badezimmer – und habe Rihanna mehr als 19 Millionen Euro gekostet. Tatsächlich besitze die "Desperado"-Interpretin bereits eine andere Wohnung in dem gleichen Wolkenkratzer, in welchem sich auch ihr neuen vier Wände befinden. Ihr neu gekauftes Apartment sei jedoch mehr als doppelt so groß wie das andere.

Ob die Pop-Ikone im neuen Heim auch künftige Festlichkeiten mit ihrer Familie feiern wird? Ostern verbrachte sie gemeinsam mit ihrem Partner ASAP Rocky (34) und ihrem kleinen Sohn. Das hielt die "Fenty Beauty"-Gründerin auf Social-Media-Schnappschüssen fest. Für die Feierlichkeit setzte RiRi ihrem Nachwuchs sogar süße Häschenohren auf.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna im Jahr 2020

Instagram / badgalriri Rihannas Sohn im April 2023

Wie findet ihr es, dass Rihanna zwei Apartments im gleichen Gebäude kaufte?



