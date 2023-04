Minka Kellys Mutter nahm sie früher mit in den Stripclub

Als Kind im Stripclub anstatt auf dem Spielplatz! Schauspielerin Minka Kelly (42) wurde durch ihre Rolle in der erfolgreichen Serie "Friday Night Lights" bekannt. Außerdem ergatterte die Brünette eine Hauptrolle in der Netflix-Serie "Titans". Doch der Weg zum Ruhm war steinig. In ihrer Biografie nimmt Minka kein Blatt vor den Mund und schreibt offen über ihre traumatische Kindheit. Eine Erinnerung aus dieser Zeit: Ihre Mutter soll sie als Kind mit in den Stripclub genommen haben.

Minka wuchs in der Obhut ihrer Mutter Maureen auf, die als Stripperin arbeitete und mit Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte. Ohne Geld für einen Babysitter wurde der Arbeitsplatz ihrer Mutter zum zweiten Zuhause der kleinen Minka. "Meine Kindheit war chaotisch, instabil und unvorhersehbar", schreibt die Schauspielerin in ihrem Buch Tell Me Everything. Doch diese Zeit habe sie auch zu einem anpassungsfähigen Menschen gemacht.

In ihrem Buch spricht die Schauspielerin auch über sexuelle Übergriffe, die sie als Minderjährige erleiden musste. So zog sie mit nur 17 Jahren zu ihrem damaligen Freund und wurde von ihm zu anzüglichen Fotos und Videos genötigt. Aus Angst, das Dach über dem Kopf zu verlieren, habe die damals Minderjährige zugestimmt.

Anzeige

Getty Images Minka Kenny lächelt bei einer TV-Show

Anzeige

Getty Images Minka Kelly lächelt

Anzeige

Getty Images Minka Kelly, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de