Ali Wong drehte Netflix-Komödie, um Keanu Reeves zu küssen

Ali Wong startet gerade mit ihrer neusten Netflix-Show "Beef" voll durch. Die Serie ist aber nicht das erste Projekt, was sie mit dem Streamingdienst produzierte. 2019 spielte die Comedienne die Hauptrolle in der romantischen Komödie "Always Be My Maybe" und schrieb auch das Drehbuch. In dem Film küsste Ali nicht nur ihren Co-Star Daniel Dae Kim (54), sondern auch Keanu Reeves (58) – und die viele Knutscherei war wohl auch das Ziel ihres Filmes!

In einem Interview in der "The Ellen Show" plauderte die 40-Jährige schon 2019 über die Dreharbeiten zu der Romanze. "Ich küsse eine Menge sexy Männer. Ich küsse Daniel Dae Kim. Ich küsse Keanu Reeves", erklärte sie Host Ellen Degeneres. Als Drehbuchautorin sei sie für die vielen Kussszenen auch mitverantwortlich. "Im Grunde habe ich Netflix dazu überredet, ganz schön viel Geld für diesen Film auszugeben, nur damit ich Daniel Dae Kim und Keanu Reeves küssen kann", scherzte Ali.

Die Chemie zwischen ihr und dem John Wick-Darsteller hatte direkt gestimmt. Das sei aber auch nicht schwer gewesen. "Ich bin seit zehn Jahren mit demselben Kerl zusammen. Zu diesem Zeitpunkt würde die Chemie mit einer Schildkröte stimmen", erklärte die Komikerin. Mittlerweile ist sie aber nicht mehr mit ihrem Mann zusammen. Laut Medienberichten soll sie bereits kurz nach der Trennung im vergangenen Jahr mit Schauspielstar Bill Hader (44) liiert gewesen sein.

Getty Images Ali Wong im März 2023

Getty Images Nahnatchka Khan, Ali Wong, Randall Park und Keanu Reeves im Mai 2019

Getty Images Justin Hakuta und Ali Wong im September 2016

Denkt ihr, Ali hat den Film wirklich so geschrieben, um Keanu und Daniel knutschen zu können? Nein, das war nur ein Scherz. Das kann ich mir gut vorstellen.



