An ihrem 33. Geburtstag: Emma Watson blickt emotional zurück

Emma Watson (33) findet tolle Worte. Die Schauspielerin war für ihre Verkörperung der Hermine Granger in der Harry Potter-Filmreihe weltweit bekannt geworden. Damals war sie gerade einmal zehn Jahre alt gewesen. Inzwischen gilt sie als eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt und kann auf unzählige Preise und Auszeichnungen zurückblicken. Am Samstag feierte die Schönheit ihren 33. Geburtstag – deshalb blickt Emma auf ihre vergangenen Jahre zurück!

Bei Instagram schreibt sie: "Ich habe mich aus meinem Leben zurückgezogen." Und in der Zeit scheint sie sehr viel für sich getan zu haben. Sie habe surfen gelernt, sei geritten, habe eine Menge Therapie gemacht und die "Harry Potter"-Reunion gedreht, sich aber auch von ihrer Oma und ihrem Opa verabschieden müssen. "Ich habe mehr über die Liebe und das Frausein gelernt", gibt Emma außerdem preis. Außerdem bedankt sie sich namentlich bei allen wichtigen Menschen, die sie in ihrem Leben haben darf.

Der schwierigste Moment während der Zeit am "Harry Potter"-Set war für Emma wohl der Kuss mit Rupert Grint (34) im letzten Teil. Sie habe sich Sorgen darüber gemacht, ob die Szene überhaupt hätte abgedreht werden können, denn es sei für sie so absurd gewesen, gab sie beim "20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts" preis. "Rupert zu küssen war eine der schwierigsten Sachen, die ich je machen musste. Es fühlte sich einfach falsch an", berichtete sie. Der Ron-Darsteller sei für sie wie ein Bruder.

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Getty Images Emma Watson, 2022

Getty Images Rupert Grint und Emma Watson 2007

