Borat-Anzug: So zeigt Dominik Stuckmann Anna seine Liebe

Dominik Stuckmann (31) hat sich etwas sehr Spezielles einfallen lassen. Der Unternehmer verliebte sich in der Kuppelshow Der Bachelor 2022 in Anna Rossow (34). Das Format verließen die beiden als Paar und sind auch bis heute noch total glücklich miteinander. Ihre Fans halten die Turteltauben über ihren gemeinsamen Alltag stets auf dem Laufenden – wie nun auch wieder: Dominik brachte seine Liebe zu Anna jetzt mit einem ausgefallenen Badeanzug zum Ausdruck.

In seiner Instagram-Story ließ der Blondschopf seine Community an dem lustigen Geschenk teilhaben: Auf einem Bild ist zu sehen, wie die Beauty auf einem Sofa sitzt und einen Badeanzug trägt. Auf diesem ist ein behaarter Männerkörper sowie ein neongrüner Borat-Anzug aufgedruckt. In dem Body wirkt es, als wäre die Brünette so behaart und würde diesen freizügigen Anzug tragen, doch ihren Liebsten scheint dieser Anblick wohl sehr anzusprechen. "Ihr gefällt mein Geschenk", schrieb der 31-Jährige belustigt dazu.

Doch Dominik kann auch anders: Im vergangenen Dezember haben er und Anna ihr Einjähriges gefeiert, zu dessen Anlass er ihr eine süße Liebeserklärung gemacht hatte. "Seit einem Jahr gehen wir durch dick und dünn! Vor einem Jahr habe ich dir meine letzte Rose gegeben und ich habe es keine Sekunde bereut. Das alles war erst der Anfang. Ich liebe Dich!", hatte er total verliebt das Wort an seine Liebste gerichtet.

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow im April 2023

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow im April 2023

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann, Reality-TV-Star

