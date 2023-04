Grund für wildes Dating-Leben? Emily Ratajkowski liebt Sex!

Emily Ratajkowski (31) spricht über ein pikantes Thema! Vergangenes Jahr reichte das Model nach vier Jahren Ehe offiziell die Scheidung von Sebastian Bear-McClard (36) ein. Seitdem genießt die Beauty ihr Single-Leben in vollen Zügen. Zum Beispiel wurde sie bereits mit Pete Davidson (29), Eric André (40) und Harry Styles (29) turtelnd gesichtet. Auch als Single möchte Emily nicht auf Männer verzichten. Der Grund: Sie liebt Sex!

"Sex ist für mich echt. Sex ist für mich sehr entspannend, er ist wie ein Ventil, ein Ausdruck, und ich mag es, ihn in meinem Leben zu haben", enthüllte Emily in Julia Fox' (33) Podcast "Forbidden Fruits". "Man lernt so viel über Menschen, wenn man mit ihnen Sex hat, es ist verrückt. Das habe ich beim Dating gelernt", fügte die 31-Jährige hinzu.

Emily gibt zu, dass sie ihr neues Leben als Single auskoste. Dabei genieße sie nicht nur den Sex, sondern auch die Aufmerksamkeit, die sie gerade bekommt. "In meinen frühen Zwanzigern war ich immer so verängstigt und überwältigt von dieser Art von Aufmerksamkeit und jetzt, mit 31, denke ich, 'es ist großartig'", schwärmte die Schauspielerin.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski im Dezember 2019

Getty Images Emily Ratajkowski im Jahr 2022

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, April 2023

