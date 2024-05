"Liebste Zeit": Gerry Turner genießt das Leben nach Ehe-Aus

Gerry Turner und Theresa Nist hatten sich bei The Golden Bachelor kennengelernt und kurze Zeit später geheiratet. Im April verkündete der Rosenkavalier jedoch die Trennung. Nun meldet er sich erstmals seitdem wieder bei seinen Followern im Netz. Auf seinem Instagram-Profil teilt Gerry ein paar Schnappschüsse von seiner Hündin Cody. Dazu schreibt er: "Meine liebste Zeit des Jahres am See und Codys auch! Sie kümmert sich nicht nur um meinen Vater und macht Bootsfahrten, sondern hat auch den Vollzeitjob, die Gänse vom Ufer fernzuhalten. Der Sommer steht vor der Tür." Gerry scheint seine Zeit als frisch gebackener Single in vollen Zügen zu genießen.

Anfang April gab Gerry ganz überraschend in der Show "Good Morning America" nach nur wenigen Monaten Ehe die Trennung bekannt. "Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut und – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen", erklärte der amtierende Golden Bachelor.

Viele Fans der Kuppelshow zeigten sich ziemlich enttäuscht darüber, dass die Senioren fortan getrennte Wege gehen. Auch Theresa scheint mit der Trennung überhaupt nicht gerechnet zu haben. "Es war eine der unglaublichsten Erfahrungen meines Lebens, etwas, von dem ich nie erwartet hätte, dass es an diesem Punkt in meinem Leben passieren würde", verriet die 70-Jährige im Netz und fügte hinzu: "Ich dachte wirklich, dass es ewig halten würde. Es stellte sich heraus, dass man selbst mit 70 Jahren nicht alles weiß."

Theresa Nist und Gerry Turner, TV-Bekanntheiten

Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Gewinnerin 2023

