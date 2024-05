Verwechslungsgefahr: Kelly Osbourne verwirrt mit neuer Frise

Kelly Osbourne (39) ist Teil einer der bekanntesten Familien der Welt. Nicht nur in der familieneigenen Realityshow, sondern auch im Netz gibt die TV-Persönlichkeit regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Deswegen konnten ihre Fans in der Vergangenheit auch schon einige äußerliche Veränderungen an ihr mitverfolgen – wie jetzt auch wieder. Kelly tauscht ihre lilafarbenen Haare gegen eine graublonde Wallemähne ein. Dass sie mit dem Instagram-Bild für Verwechslungsgefahr sorgt, war wohl nicht geplant. "Dachte, es wäre Kim Zolciak (45). Sorry Kelly, das ist kein Kompliment", schreibt einer von vielen Usern, der auf die Ähnlichkeit zu dem The Real Housewives of Atlanta-Star aufmerksam macht.

Zuletzt machte die Tochter von Ozzy Osbourne (75) vor allem mit ihrem Gewichtsverlust von sich reden. Nachdem viele Menschen sie beschuldigt hatten, sie habe von dem Diabetes-Medikament Ozempic Gebrauch gemacht, um die Pfunde purzeln zu lassen, meldete sie sich selbst zu Wort. "Die Leute hassen es, weil sie es [das Medikament] haben wollen. Und die Leute, die es am meisten hassen, sind die, die es heimlich nehmen oder es sich nicht leisten können", wetterte die Sängerin damals in einem Interview mit E! News. Zwar verneinte oder bestätigte sie nicht, ob sie zu diesem Zeitpunkt je zu dem vermeintlichen Wundermittel gegriffen hatte, jedoch betonte sie, dass es keineswegs eine unattraktive Alternative für sie sei.

So vage sie sich in dem damaligen Gespräch noch hielt, so klar fiel ihre Antwort auf die anhaltenden Gerüchte etwa zwei Monate später aus. "Ich weiß, dass alle denken, ich hätte Ozempic genommen. Ich habe kein Ozempic eingenommen. Ich weiß nicht, woher das kommt", beteuerte sie gegenüber Extra. Stattdessen habe etwas anderes hinter dem plötzlichen Gewichtsverlust gesteckt. "Ich hatte Schwangerschaftsdiabetes und musste das Gewicht, das ich während der Schwangerschaft zugenommen hatte, verlieren, da ich sonst ein höheres Risiko hatte, Diabetes zu bekommen", erklärte Kelly daraufhin.

Instagram / kimzbiermann Kim Zolciak, Realitystar

Getty Images Kelly Osbourne, TV-Persönlichkeit

