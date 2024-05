Halle Bailey lässt sich den Namen ihres Sohns tätowieren

Halle Bailey (24) durfte im vergangenen Dezember ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. In diesem Jahr feiert die Arielle, die Meerjungfrau-Berühmtheit also ihren ersten Muttertag selbst in der Rolle einer Mama – und zu diesem Anlass hat sie sich zu Ehren ihres Babys Halo ein Geschenk für die Ewigkeit gemacht: Halle hat sich den Namen ihres Sohnes tätowieren lassen! In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto, auf dem ihr Unterarm zu sehen ist. Auf der unteren Seite des Handgelenks steht in roten Buchstaben "Halo" geschrieben. Das O ist zudem mit einem zarten Heiligenschein versehen. Dieses Tattoo sei ihr erstes, verrät sie.

Zusätzlich veröffentlicht die "In Your Hands"-Interpretin einen Videoclip, in dem zahlreiche Momente von ihr und ihrem kleinen Engel zusammengeschnitten sind. Unter anderem zeigt sie ihren Fans die ersten Momente kurz nach der Geburt, wie sie einen Kuss von Halo bekommt oder wie der Spross seelenruhig auf ihrer Brust schläft. "Mein erster Muttertag. Die größte Liebe, die ich je gekannt habe", kommentiert sie ihren Beitrag.

Lange Zeit hielten die Beauty und ihr Freund DDG (26) die Schwangerschaft geheim. Halle habe ihren Sohn vor der Öffentlichkeit und den Medien schützen wollen, verriet sie in einem Interview. Vor wenigen Monaten erklärte sie, was es mit der Namensgebung auf sich hat. "Es war eigentlich die Idee meines Freundes. Er ist derjenige, der sich den Namen ausgedacht hat", meinte die Familienmama gegenüber People. Er habe ihr auf Anhieb gefallen. "Ich liebe den Namen Halo", fügte Halle hinzu.

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Tattoo von Halle Bailey

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Bailey und DDG, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Halle den Namen ihres Sohnes tätowieren ließ? Das ist eine tolle Geste. Wenn der Sohn alt genug ist, wird er sich sicher darüber freuen. Ich finde, Namen sollte man sich generell lieber nicht tätowieren lassen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de