"Immer neue Sorgen": Brooke Shields über das Leben als Mama

Für Brooke Shields (58) steht im kommenden September eine große Veränderung an: Die Schauspielerin wird dann mit ihrem Ehemann Chris Henchy alleine wohnen, weil ihre beiden Töchter ausziehen werden. Im Interview mit People erklärt sie, dass sie dachte, sie würde sich "erleichtert" fühlen, wenn ihre Kinder erwachsen und selbstständig sind – doch "als Eltern ist man nie entspannt", es gäbe "immer neue Sorgen". "[Ich bin] nicht bereit. Ich dachte, ich würde erleichtert sein, aber ich weiß es nicht. Ich werde es sehen, wenn ich dort ankomme, aber ich denke, ich werde einfach...", erzählt sie und unterbricht, weil sie wohl noch nicht genau weiß, was auf sie zukommen wird.

Für Brooke fühle sich die Vorstellung daran ungewöhnlich an. "Der Gedanke, nicht mehr rund um die Uhr in dem Haus mit diesen Leuten zu leben, die ich großgezogen habe, ist einfach sehr fremd... Es ist, als würde ich in ein völlig fremdes Gebiet gehen", beschreibt die "Endless Love"-Darstellerin ihr Empfinden. Ebenso fremd habe es sich angefühlt, als sie bemerkte, dass ihre beiden 20- und 18-jährigen Mädels zu unabhängigen, jungen Frauen wurden. "Ich sagte zu meiner Tochter: 'Ich muss dich kennenlernen. Denn ich kenne dich nur so, dass du tust, was ich sage, dass du tun sollst. Und du bist kein Baby mehr. Und ich brauche ein bisschen Zeit, um mich wieder an dich als junge Frau zu gewöhnen", plaudert die 58-Jährige. "Sie sind meine Babys und das werden sie immer bleiben", fügt sie abschließend hinzu.

Am 18. April dieses Jahres wurde Brookes jüngere Tochter Grier 18 Jahre alt. Zur Feier des Tages veröffentlichte die Beauty einen niedlichen Beitrag auf Instagram. Zu einer Bilderreihe von den verschiedenen Phasen ihrer Kleinen schrieb sie: "Mein kleines Mädchen ist 18. Ich liebe es, deine Mutter zu sein und die wunderbare Frau zu sehen, zu der du heranwächst. Alles Gute zum goldenen Geburtstag, Grier! Ich liebe dich!"

Getty Images Brooke Shields, Chris Henchy die Töchter Rowan und Grier Henchy im Jahr 2013

Getty Images Brooke Shields und ihre Tochter Grier, April 2024

