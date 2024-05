Kristen Stewart bekam zum elften Geburtstag Party von Jodie!

Kristen Stewart (34) und ihre Schauspielkollegin Jodie Foster (61) kennen sich schon eine lange Zeit – sie lernten sich 2002 bei dem Dreh für den Film "Panic Room" kennen. In der Talkshow "The Late Show with Stephen Colbert" erinnerte sich der Twilight-Star an einen süßen Moment zurück: "Sie schenkte mir damals, als ich elf Jahre alt wurde, eine Überraschungsparty mit einer Mariachi-Band. Dabei sagte sie, ich solle nicht vergessen, dass ich ein Kind bin." Kristen solle auch an die Schule denken und sich nicht nur auf die Schauspielerei fokussieren, riet Jodie ihr schon früh. Bis heute ist das Duo unzertrennlich.

Damals gab es für Kristen nichts anderes, als vor der Kamera zu stehen und nicht zur Schule zu gehen. Schon dort gab Jodie der jungen Kristen Ratschläge mit auf ihren Weg zu ihrer Karriere, für die sie alles getan hätte: "Du solltest alles tun, nur das nicht, denn du bist ein echter Mensch." Heutzutage gibt Kristen den jungen Nachwuchsschauspielern wichtige Tipps, die von Jodie geprägt sind: "Im Nachhinein verstehe ich das, denn jedes Mal, wenn ich ein Kind am Set sehe, denke ich: Wie wäre es mit dem College? Willst du wirklich Filme drehen? Du solltest alle Möglichkeiten ausprobieren."

Jodie erweckt bei Kristen starke Emotionen, denn bei den diesjährigen Oscars brachte sie ihre Freundin sogar zum Weinen, als sie sie sah: "Jodie ist so süß. Ihr Gesicht, ich weiß nicht, was es ist. Es gibt bestimmte Leute, die einen für immer prägen." In dem Film aus dem Jahr 2002, den sie zusammen drehten, spielten sie ein inniges Mutter-Tochter-Duo – auch in der Realität beschützt die Schauspielerin ihre jüngere Kollegin. Während eines Shitstorms, den Kristen 2012 für einen Seitensprung bekam, stand Jodie hinter ihr. Bei der Schauspielerin läuft es aber wieder besser: Dieses Jahr spielt sie die Hauptrollen in den Filmen "Love Lies Bleeding" und "Love Me", ist zu sehen in der Komödie "Sacramento" und gibt ihr Regie-Debüt mit "The Chronology of Water".

Getty Images Jodie Foster und Kristen Stewart bei der "Panic Room"-Premiere 2002

SIPA PRESS / ActionPress Kristen Stewart und Jodie Foster in "Panic Room"

